Se mi esonerano rimarrai sempre infortunato | Tudor come Béla Guttmann | MALEDIZIONE RIUSCITA

L'avventura di Igor Tudor alla Juventus è stata breve ma piena di accadimenti curiosi e per certi versi controversi. La maledizione di Béla Guttmann è una delle leggende più affascinanti del calcio europeo. Tutto ebbe inizio nel 1962, quando l'allenatore ungherese guidò il Benfica alla conquista della sua seconda Coppa dei Campioni consecutiva, battendo il Real Madrid in finale. Forte dei successi ottenuti, Guttmann chiese un aumento di stipendio alla dirigenza, ma la richiesta fu rifiutata. Sentendosi tradito, lasciò il club pronunciando la celebre frase: «Da qui a cento anni, il Benfica non vincerà più una coppa europea».

