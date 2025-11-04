C’è chi, come lo storico Gianni Oliva, esponente di rilievo della cultura progressista, analizzando come e perché la sinistra abbia rinunciato a raccontare la realtà ne fa un problema «di linguaggio, di coerenza e di chiarezza». C’è chi, come Ernesto Galli della Loggia, autorevole storico di estrazione liberale, registra il problema della sinistra ufficiale in quel suo essere «indifesa» di fronte all’egemonia del radicalismo insoumise (e velleitario) dei duri e puri alla sua sinistra. Sul banco degli imputati c’è sostanzialmente il Pd – e chi se no? – incapace in questo frangente secondo entrambi gli accademici nonché firme de La Stampa e del Corriere della Sera, di unire il campo largo e di presentare una piattaforma minimamente intellegibile al popolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Se la sinistra è “frenata” dal radicalismo degli intellò, la destra è “spinta” dal realismo. Come vuole il suo popolo