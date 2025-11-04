Un particolare tipo di burrata è stato ritirato dal commercio: avvertimento per tutti i consumatori La bontà di determinati prodotti alimentari, in Italia, è conosciuta e rinomata, non soltanto all’interno dei nostri confini ma anche oltre. Non è del resto un caso che buona parte dei turisti provenienti dall’estero, oltre che per godere del nostro. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Se hai comprato questa burrata non mangiarla: è stata richiamata dal Ministero della Salute