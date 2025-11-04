Sdegno e solidarietà bipartisan dalla politica | Al fianco di chi combatte la mafia
LECCE – Raccapricciante e deplorevole l’ennesimo episodio d’intimidazione nei confronti della giudice Maria Francesca Mariano all’interno del cimitero comunale di Galatina. E anche dal mondo della politica si innalza lo scudo di sdegno per il gesto e la solidarietà bipartisan per far fronte. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altre letture consigliate
Apprendiamo con grande sdegno delle minacce rivolte a @fabiosignoretta , sindaco di Jonadi. L’associazione AICEM Calabria esprime a lui piena solidarietà. Fabio ogni giorno dimostra impegno, lungimiranza e una genuina voglia di costruire insieme una c - facebook.com Vai su Facebook
Condanna e sdegno per l'attentato al giornalista #Ranucci. Le libertà di stampa e di pensiero sono principi che vanno, con forza, tutelati contro chiunque pensa di sovvertire la democrazia con la violenza Auspico che i responsabili siano presto assicurati a - X Vai su X
Murale su Egonu deturpato, si cerca il vandalo: indagini negli ambienti di estrema destra. Sdegno bipartisan - «Non commento, sinceramente non saprei cosa dire», è la reazione a caldo del generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, in evidente imbarazzo, a cui pure tutti ieri si sono rivolti dopo ... Secondo roma.corriere.it
Condanna bipartisan. La Russa: “Gravissimo”. Il Pd: “Agghiacciante” - Segno bipartisan per le foto rubate dai profili social dei politici e diffuse su un sito per adulti. Da repubblica.it
Condanna bipartisan. Lo sdegno del ministro:: "Un attacco alla città: il sapere non si imbratta" - Le prime dichiarazioni di solidarietà verso l’istituzione universitaria finita nel mirino di chi ha imbrattato le pareti del campus, sono state quelle arrivate dal sindaco Enzo Lattuca. Come scrive ilrestodelcarlino.it