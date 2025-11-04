Sdegno e solidarietà bipartisan dalla politica | Al fianco di chi combatte la mafia

Lecceprima.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Raccapricciante e deplorevole l’ennesimo episodio d’intimidazione nei confronti della giudice Maria Francesca Mariano all’interno del cimitero comunale di Galatina. E anche dal mondo della politica si innalza lo scudo di sdegno per il gesto e la solidarietà bipartisan per far fronte. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

