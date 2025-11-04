Scuola e inclusione dei giovani G2 | in provincia di Arezzo una riflessione permanente
Arezzo, 4 novembre 2025 – E’ grazie all’Otto per Mille della Chiesa Valdese che ACB Social Inclusion, associazione impegnata da più di dieci anni nell’inclusione scolastica dei minori stranieri, ha realizzato il progetto “Compagni di scuola: azioni e strategie per una scuola inclusiva nel territorio della provincia di Arezzo”, un percorso di dodici mesi che ha visto coinvolte molte scuole del territorio provinciale: ad Arezzo, IC IV Novembre, IC Cesalpino, IC Vasari e IC Severi e in provincia, IC Garibaldi di Subbiano e Capolona, IC Martiri di Civitella in Valdichiana e IC di Anghiari e Monterchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
