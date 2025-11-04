Scuola a che punto è il rinnovo del contratto

Il rinnovo del contratto 2022-2024 della scuola, settore che rientra nel più ampio comparto dell’Istruzione e della Ricerca, è tra gli ultimi ad arrivare al traguardo. L’incontro decisivo potrebbe essere quello di mercoledì 5 novembre 2025 all’Aran, agenzia deputata alla trattativa alla quale il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha già inviato l’ Atto di indirizzo generale. Il documento disciplina l’intero comparto pubblico per il nuovo triennio e si integra con l’Atto di indirizzo dell’Istruzione del ministro Giuseppe Valditara, in dirittura d’arrivo. Nel frattempo, gli aumenti medi si differenziano tra i 150 euro circa dei docenti e i 110 euro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), nonché per gli arretrati dovuti per il ritardato rinnovo contrattuale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

