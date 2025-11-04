Scrivere con tastiera su Smart TV Fire TV e Apple TV

Tutte le Smart TV hanno un telecomando per poterla utilizzare a distanza, per muoversi tra i menù, scorrere i canali TV e per selezionare applicazioni e film da vedere. Tutto funziona benissimo, tranne una cosa: la ricerca. Quando si deve cercare un film su Netflix o un video su Youtube sulla TV (o anche su Fire TV, Apple TV, Android TV e qualsiasi altro dispositivo Smart TV), se non si può usare la dettatura vocale, bisogna selezionare le lettere col telecomando, una per una e ci vuole un'eternità. Ancora peggio è usare un browser web sulla TV, dove fare ricerche su internet usando il telecomando è estremamente scomodo. 🔗 Leggi su Navigaweb.net