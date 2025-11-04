Screening oncologici una giornata di informazione con i professionisti dell' Asl

L’Azienda USL Toscana nord ovest organizza per lunedì 10 novembre una giornata di sensibilizzazione e informazione finalizzata alla promozione dell’adesione dei cittadini agli screening oncologici.In quella occasione i professionisti dell’Azienda saranno a disposizione per rispondere alle domande. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#prevenzione #screeningoncologici #comunicazione A Poggibonsi la dodicesima tappa della campagna "Metti la prevenzione nel carrello", promossa da Regione Toscana, ISPRO e Unicoop Firenze, in collaborazione con Azienda USL Toscana Sud Est, per - facebook.com Vai su Facebook

"Aderire agli screening oncologici è un investimento per la propria salute. Il Ssn offre gratis ai cittadini in determinate fasce d'età gli esami" Massimo Di Maio ? #nonstopnews LIVE Link in Bio - X Vai su X

Lunedì la giornata di sensibilizzazione e informazione finalizzata agli screening oncologici - Punti informativi previsti alla Cittadella della Salute di Lucca e all'ospedale San Luca e in tre luoghi della Versilia ... Scrive luccaindiretta.it

Asl Toscana Nord Ovest organizza una giornata di sensibilizzazione agli screening oncologici - In programma per lunedì (10 novembre) dove i professionisti saranno a disposizione per rispondere e offrire consigli utili sugli esami ... Secondo luccaindiretta.it

Screening oncologico, il 10 novembre una giornata a difesa della salute - L’Azienda USL Toscana Nord Ovest organizza degli incontri di informazione e sensibilizzazione finalizzati alla promozione dell’adesione dei cittadini agli screening mammografico e della cervice uterin ... Riporta noitv.it