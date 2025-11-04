Screening oncologici incontri gratuiti con i professionisti Ecco dove e quando

Firenze, 4 novembre 2025 – Un appuntamento importante con la prevenzione. L'Azienda Usl Toscana nord ovest organizza per lunedì 10 novembre una giornata di sensibilizzazione e informazione finalizzata alla promozione dell'adesione dei cittadini agli screening oncologici. In quella occasione i professionisti dell'Azienda saranno a disposizione per rispondere alle domande e offrire consigli utili a chi desidera partecipare ai programmi di screening, inclusa la possibilità di richiedere un nuovo contatto nel caso in cui non si sia ricevuto l'invito allo screening.

