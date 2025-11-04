Scossoni politici tra Pomezia e Ardea | le dimissioni di Bardi e l’incertezza sul caso Marcucci

Giada Bardi ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di segretaria particolare del sindaco di Pomezia, Veronica Felici. La notizia, trapelata nelle ultime ore, è stata confermata da ambienti politici pometini e rutuli. Secondo quanto emerso, la Bardi tornerà a ricoprire il proprio ruolo presso la segreteria del sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini. Sempre ad Ardea, si registra un’altra novità sul fronte politico: il consigliere comunale Franco Marcucci, eletto tra le fila della Lega, sarebbe stato – secondo indiscrezioni – espulso dal partito. Al momento, tuttavia, non sono arrivate conferme ufficiali né dal Comune né dalla direzione provinciale del Carroccio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

