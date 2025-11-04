Scorrano il sindaco striglia l’Asl | Locali ospedalieri insalubri subito interventi

Lecceprima.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SCORRANO – Il tema della precarietà strutturale di alcuni locali destinati alla cura dei pazienti presso l’ospedale “Ignazio Veris Delli Ponti” di Scorrano è tornato all’attenzione pubblica. Il sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli, ha infatti indirizzato una missiva al direttore generale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

