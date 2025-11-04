Scopre di essere divorziata durante il processo all' ex | Non ritiravo la posta per paura delle multe
“Non sapevo di essere divorziata”. È la candida ammissione di una ex moglie chiamata a testimoniare nel processo a carico dell’ex marito che non avrebbe pagato la somma stabilita dal giudice dopo la separazione.L’uomo, difeso dall’avvocato Vittorio Lombardo, è finito sotto processo con l’accusa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
