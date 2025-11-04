Scoperto laboratorio clandestino per la lavorazione della carne una denuncia

Scoperto un laboratorio clandestino per la lavorazione della carne, una denuncia in provincia di Napoli. I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato a Striano, con la collaborazione di personale dell’ASL Napoli 3 SUD, circa una tonnellata di frattaglie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Scoperto laboratorio di documenti falsi a Milano: arrestati due cittadini pachistani La Polizia di Stato individua un centro di produzione di passaporti contraffatti con materiali di diversi Paesi. Sequestrata attrezzatura professionale per la falsificazione. #Poli - facebook.com Vai su Facebook

I poliziotti #Squadramobile di Milano hanno scoperto un sofisticato laboratorio per la produzione di documenti di identità contraffatti e hanno arrestato due uomini ritenuti responsabili della falsificazione di una vasta gamma di documenti internazionali. - X Vai su X

