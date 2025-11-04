Scoperto laboratorio clandestino per la lavorazione della carne una denuncia

4 nov 2025

Scoperto un laboratorio clandestino per la lavorazione della carne, una denuncia in provincia di Napoli. I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato a Striano, con la collaborazione di personale dell’ASL Napoli 3 SUD, circa una tonnellata di frattaglie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

