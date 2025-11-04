Una tragedia familiare e uno sfogo che ha fatto rapidamente il giro del web. Nelle ultime ore, la famiglia Pausini è finita al centro dell’attenzione mediatica dopo la morte di Ettore Pausini, 78 anni, investito e ucciso da un’auto pirata mentre percorreva in bicicletta gli Stradelli Guelfi, alle porte di Bologna. A parlare, in un lungo e doloroso post sui social, è stata la figlia dell’uomo, Sabrina Pausini – cugina della cantante Laura Pausini – che ha espresso parole durissime nei confronti di alcuni familiari, accusandoli di essersi disinteressati a lei e al padre. Il messaggio, dal tono diretto e privo di filtri, ha suscitato grande clamore perché sembra alludere proprio alla parte più nota della famiglia, inevitabilmente associata al nome della celebre artista di Solarolo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sconvolgente attacco a Laura Pausini dalla cugina? «Mai fregato nulla di noi!»: parole dure