Scontro violento a Campobello di Licata | pensionato in elisoccorso prognosi riservata

Agrigentonotizie.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale all'ingresso di Campobello di Licata, tre le auto coinvolte in un violento scontro avvenuto nella mattinata di oggi. Ad avere la peggio un pensionato del luogo, che ha riportato gravi ferite. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito d’urgenza in ospedale con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

