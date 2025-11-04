Scontro tra auto e motorino davanti alla questura di Sondrio | ferito uno studente
Stamattina, pochi minuti prima delle otto, un motorino condotto da uno studente minorenne si è scontrato con un’automobile all’incrocio tra via Toti e via Fiume, proprio davanti alla questura di Sondrio.Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’incidente ci sarebbe una mancata precedenza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
