Scontro tra auto e motorino davanti alla questura di Sondrio | ferito uno studente

Sondriotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, pochi minuti prima delle otto, un motorino condotto da uno studente minorenne si è scontrato con un’automobile all’incrocio tra via Toti e via Fiume, proprio davanti alla questura di Sondrio.Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’incidente ci sarebbe una mancata precedenza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

