Si accende il confronto politico attorno alla chiusura della cartiera, un colpo duro per l’ economia locale e per decine di famiglie. Sui social, la sindaca Lisa Duò (foto) accusa la minoranza di "alimentare la polemica anziché contribuire in modo costruttivo", ma dai banchi dell’ opposizione arriva una replica ferma. "Nell’ultimo Consiglio comunale – precisano i consiglieri – la sindaca aveva annunciato un incontro alla presenza del vicepresidente regionale Colla: da allora non è accaduto nulla. Oggi, mentre i lavoratori perdono il posto e il territorio un presidio produttivo storico, sentiamo il dovere di chiedere perché si sia agito con tanta lentezza e cautela, e perché si sia preferito parlare di collaborazione solo a fatti compiuti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro sulla cartiera, Lisa Duò: "Polemiche sterili"