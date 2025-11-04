scontro frontale sulla provinciale roberto muore a 19 anni

Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Roberto Blasetti, 19 anni, originario di Palombara Sabina. Il giovane viaggiava a bordo della sua Audi A1 quando, intorno alle 22.30 di lunedì 3 novembre, si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda condotta da un 20enne. L’impatto è avvenuto lungo la strada provinciale 35D, all’altezza del chilometro 5. Secondo le prime ricostruzioni, Blasetti è rimasto ucciso sul colpo. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni intervento si è rivelato inutile. L’altro conducente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea: le sue condizioni sono risultate meno gravi del previsto, tanto che è stato dimesso nel pomeriggio del 4 novembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

