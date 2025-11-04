Scontri tra ultras | arrestati un triestino e due bresciani
Tre ultras, due bresciani e un triestino, sono stati arrestati per gli scontri in zona Giarizzole lo scorso 2 novembre, in occasione della partita Brescia - Trieste. Gli agenti della Digos di Trieste e di Brescia hanno eseguito gli arresti stamattina nei confronti di due residenti a Brescia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
