Scontri tra ultras | arrestati un triestino e due bresciani

4 nov 2025

Tre ultras, due bresciani e un triestino, sono stati arrestati per gli scontri in zona Giarizzole lo scorso 2 novembre, in occasione della partita Brescia - Trieste. Gli agenti della Digos di Trieste e di Brescia hanno eseguito gli arresti stamattina nei confronti di due residenti a Brescia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

