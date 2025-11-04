Scontri a Muggia | Sport non deve mai essere contaminato da violenza o mancanza di rispetto
In merito agli scontri avvenuti domenica scorsa 2 novembre, al termine del match del campionato di calcio di Eccellenza regionale allo “Zaccaria” tra il Muggia 1967 e il Pordenone, per sedare i quali sono dovute intervenire anche le forze dell’ordine, il primo cittadino di Pordenone, Alessandro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Scopri altri approfondimenti
Scontri tra ultras del Pordenone e forze dell'ordine a Muggia, immagini al vaglio della Digos #Pordenone #Trieste #Muggia #calcio - X Vai su X
TIFOSI DEL PORDENONE SI SCONTRANO CON LA POLIZIA A MUGGIA Tensione fuori dallo stadio "Zaccaria" di Muggia al termine della partita di Eccellenza Muggia 1967 - Nuovo Pordenone (3-0). Un gruppo di tifosi pordenonesi ha tentato di superare il co - facebook.com Vai su Facebook
Trasferta bollente a Muggia: ultras del Pordenone caricati dalla polizia - Una trasferta bollente quella di ieri a Muggia per i neroverdi, con gli ultras pordenonesi caricati dalla polizia. Segnala msn.com
Scontri tra ultras di Casertana e Catania, caos sull'A2: traffico bloccato in autostrada - Violenti scontri tra ultras del Catania e della Casertana sull'A2, Autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte. corrieredellosport.it scrive