Sconto alla mensa scolastica ma solo se i genitori portano olio extravergine e pomodori

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iniziativa del Comune di Caggiano, nel Cilento: "Mensa a metro zero e Rifiuti Zero": un laboratorio di sostenibilità per ridurre gli sprechi e a filiera corta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

sconto mensa scolastica genitoriSconto in mensa scolastica se porti olio extra vergine d'oliva - Due litri di olio extravergine di oliva possono valere uno sconto sulla mensa scolastica. Come scrive ansa.it

Mense scolastiche, rette lievitate: "Sconto ai fratelli per calmare la ribellione delle famiglie" - "L’avevamo proposto noi in una interpellanza e il giorno dopo il Comune lo ha comunicato ai genitori che stanno rivoltandosi contro gli aumenti". Segnala ilrestodelcarlino.it

sconto mensa scolastica genitoriSostegno a famiglie numerose: si amplia la platea di agevolazioni per mensa e trasporto scolastico - 000,00, lo sconto al 50% sul pagamento dei servizi di mensa e trasporto a partire dal 3° figlio più piccolo utente di detti servizi, a condizione che anche ... Come scrive arezzonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Sconto Mensa Scolastica Genitori