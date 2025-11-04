Sconto alla mensa scolastica ma solo se i genitori portano olio extravergine e pomodori

L'iniziativa del Comune di Caggiano, nel Cilento: "Mensa a metro zero e Rifiuti Zero": un laboratorio di sostenibilità per ridurre gli sprechi e a filiera corta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

San Benedetto, esenzioni e sconti mensa scolastica: domande entro il 19 dicembre - X Vai su X

? Servizio Mensa Scolastica – Spazio Digitale Il Comune di Serramanna ha attivato il nuovo portale online e l’App dedicata al servizio mensa scolastica Le famiglie possono ora: Gestire il servizio direttamente da smartphone o PC Controllare prese - facebook.com Vai su Facebook

Sconto in mensa scolastica se porti olio extra vergine d'oliva - Due litri di olio extravergine di oliva possono valere uno sconto sulla mensa scolastica. Come scrive ansa.it

Mense scolastiche, rette lievitate: "Sconto ai fratelli per calmare la ribellione delle famiglie" - "L’avevamo proposto noi in una interpellanza e il giorno dopo il Comune lo ha comunicato ai genitori che stanno rivoltandosi contro gli aumenti". Segnala ilrestodelcarlino.it

Sostegno a famiglie numerose: si amplia la platea di agevolazioni per mensa e trasporto scolastico - 000,00, lo sconto al 50% sul pagamento dei servizi di mensa e trasporto a partire dal 3° figlio più piccolo utente di detti servizi, a condizione che anche ... Come scrive arezzonotizie.it