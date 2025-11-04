Si aggrappa all’ultimo pallone possibile, il Genoa, per trovare la prima vittoria stagionale, lasciare l’ultimo posto in classifica e sbancare, a sorpresa il Mapei Stadium. E torna sulla terra il Sassuolo, che aveva la chance di fare il passo che lo avrebbe spinto in alto in classifica e fa invece i conti con la quinta sconfitta stagionale. Di sicuro la meno attesa per la squadra di Grosso, che fin qua aveva perso con la Cremonese in avvio si stagione e poi con Napoli, Inter e Roma ma questa volta paga dazio ad un Genoa che peraltro trova il gol all’ultimo ma, diciamolo, fa a lungo di più e di meglio dei neroverdi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scivolone Sassuolo Sconfitto all’ultimo minuto