Scippata mentre passeggia per strada in centro a Milano
Una donna di 49 anni è stata scippata in viale Washington, a Milano, nella serata di lunedì 3 novembre. L’episodio è stato denunciato alla polizia.Tutto è accaduto intorno alle 20, quando la 49enne - secondo quanto messo a verbale - è stata avvicinata da una persona in sella a un motorino, che le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
