Sciopero nella sanità | farmacisti e medici si fermano il 5 e il 6 novembre

Dailynews24.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si preannunciano giornate difficili per la sanità italiana quelle di mercoledì  5 e giovedì 6 novembre, durante le quali sono previsti scioperi da parte dei medici e dei farmacisti. SCIOPERO NELLA SANITÀ – Il 5 novembre si terrà lo sciopero nazionale, indetto dallo Snami, saranno i medici di medicina generale. A spingere a tale protesta è l’introduzione del . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

sciopero sanit224 farmacisti mediciMedici e farmacisti in sciopero: disagi e visite a rischio in tutta Italia - Domani e dopodomani, 5 e 6 novembre, incroceranno le braccia i medici di medicina generale ed i dipendenti delle farmacie private che scioperano contro il ... Secondo quicosenza.it

sciopero sanit224 farmacisti mediciSciopero nella sanità: farmacisti e medici si fermano il 5 e il 6 novembre - Si preannunciano giornate difficili per la sanità italiana quelle di mercoledì  5 e giovedì 6 novembre, durante le quali sono previsti scioperi da parte ... Da dailynews24.it

sciopero sanit224 farmacisti mediciSciopero medici e farmacisti il 5 e 6 novembre, a rischio le visite in Italia: i motivi e chi si ferma - Mercoledì 5 novembre si fermeranno i medici di medicina generale per protestare contro il “ruolo unico”, che secondo lo Snami minaccia l’autonomia ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Sanit224 Farmacisti Medici