Sciopero nazionale dei farmacisti a Palermo una manifestazione in piazza Indipendenza

Giovedì 6 novembre, anche in Sicilia, i dipendenti delle farmacie private incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro. Lo sciopero, indetto su tutto il territorio nazionale da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, è a sostegno della vertenza per il rinnovo del Ccnl, contratto collettivo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

