Sciopero nazionale dei dipendenti delle farmacie private del 6 novembre

Le direzioni generali dell’Azienda Usl e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma informano i cittadini che, in occasione dello sciopero nazionale dei dipendenti delle farmacie private indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs nella giornata del 6 novembre si potrebbero verificare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

