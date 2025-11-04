Sciopero medici e farmacisti il 5 e 6 novembre a rischio le visite in Italia | i motivi e chi si ferma

Mercoledì 5 novembre si fermeranno i medici di medicina generale per protestare contro il “ruolo unico”, che secondo lo Snami minaccia l’autonomia e la qualità della medicina territoriale. Giovedì 6 novembre sarà la volta dei 60mila dipendenti delle farmacie private, in sciopero per il rinnovo del contratto e aumenti salariali adeguati al costo della vita. Saranno garantiti solo i servizi essenziali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

