Sciopero medici e farmacisti 5 e 6 novembre 2025 | orari e visite a rischio

Si prevedono giornate difficili per la sanità e i servizi farmaceutici di tutta Italia. Mercoledì 5 e giovedì 6 novembre infatti è stato indetto uno sciopero per i medici di medicina generale e per i farmacisti delle strutture private. Garantiti solamente i servizi essenziali e quelli di emergenza per l’intera giornata, mentre gli ambulatori resteranno chiusi al pubblico. Ecco cosa ha spinto i sindacati a organizzare la protesta. Una farmacia (Ansa). Sciopero dei medici di base il 5 novembre: i motivi della protesta. Come anticipato, mercoledì 5 novembre toccherà ai medici di medicina generale incrociare le braccia in virtù dello sciopero nazionale indetto dallo Snami, il sindacato nazionale autonomo dei medici italiani. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sciopero medici e farmacisti 5 e 6 novembre 2025: orari e visite a rischio

