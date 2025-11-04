Sciopero farmacie private Federfarma | Servono condizioni economiche sostenibili per tutti
Federfarma Arezzo rende noto che, a livello nazionale, le organizzazioni sindacali del settore, nell’ambito delle trattative per il rinnovo del Ccnl, hanno indetto uno sciopero dei dipendenti delle farmacie private per l’intera giornata del prossimo 6 novembre. “Tutto questo - spiega Roberto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
#6novembre SCIOPERO nazionale delle #FarmaciePrivate. In Sicilia presidi a Palermo e a Catania. Basta salari fermi e promesse mancate: il 6 novembre sarà #sciopero nazionale delle farmaciste, dei farmacisti, delle collaboratrici e dei collaboratori del - facebook.com Vai su Facebook
Orari e cosa sapere sullo sciopero delle farmacie previsto il prossimo sei novembre - X Vai su X
Sciopero dei collaboratori delle Farmacie Private per il rinnovo contrattuale, Federfarma: “Servizi a rischio” - spiega Roberto Giotti, presidente di Federfarma Arezzo, che rappresenta le circa 100 farmacie private del territorio - Secondo msn.com
Farmacie private in sciopero: contratto scaduto e nessun riconoscimento - Le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private aderiscono allo sciopero nazionale di giovedì 6 novembre, con un presidio organizzato a Ravenna, davanti alla sede provinciale di Federfarma (via F ... Segnala ravennawebtv.it
Ancona – Mancati aumenti retributivi, giovedì 6 presidio delle farmacie private - E’ sciopero nazionale il 6 novembre dei farmacisti dipendenti delle farmacie private che, dopo mesi di negoziato dalla scadenza del contratto ad agosto 2024, hanno visto Federfarma rompere le ... Come scrive veratv.it