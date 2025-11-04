Sciopero dei collaboratori delle Farmacie Private per il rinnovo contrattuale Federfarma | Servizi a rischio

Arezzo, 4 novembre 2025 – Federfarma Arezzo rende noto che, a livello nazionale, le Organizzazioni Sindacali del settore, nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL, hanno indetto uno sciopero dei dipendenti delle Farmacie Private per l’intera giornata del prossimo 6 novembre. “Tutto questo - spiega Roberto Giotti, presidente di Federfarma Arezzo, che rappresenta le circa 100 farmacie private del territorio - potrebbe comportare serie difficoltà e gravi problematiche per le farmacie nel normale svolgimento del servizio farmaceutico nel suo complesso. Nel caso di impossibilità del servizio e conseguente chiusura delle farmacie, il titolare dovrà avvertire sia il Sindaco del Comune di appartenenza che il Responsabile del Servizio farmaceutico della Asl Toscana Sud-Est. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sciopero dei collaboratori delle Farmacie Private per il rinnovo contrattuale, Federfarma: “Servizi a rischio”

