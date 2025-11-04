Sciopero degli straordinari in Poste | la protesta indetta da Cgil e Uil Le ragioni delle sigle e la risposta dell’azienda
“Poste Italiane non vuole ridiscutere della riorganizzazione che sta peggiorando le condizioni di portalettere e corrieri”. Nella più grande azienda “privata” del nostro Paese – di cui il ministero dell’Economia resta azionista di maggioranza – è in corso da venerdì scorso e fino al 16 novembre uno sciopero degli straordinari. Una protesta per le condizioni di lavoro per quanto riguarda sicurezza, conciliazione, precariato. Lo hanno proclamato la Slc Cgil e la UilPoste che si oppongono a una ristrutturazione che ha portato grandi cambiamenti, tagliando le zone di consegna e, sostengono, aggravando – sostengono – il lavoro di “postini” e driver. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
