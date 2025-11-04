Sciopero bus in arrivo | modalità orari e motivazioni

Sciopero dei bus in arrivo: la protesta è organizzata dal sindacato Ugl Autoferro per lunedì 10 novembre e avrà la durata di 4 ore.Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di Amt sono le seguenti:Servizio di trasporto urbano GenovaIl personale operante su. 🔗 Leggi su Genovatoday.it