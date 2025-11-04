Sciopero 7 novembre stop a treni e trasporti pubblici | le città coinvolte

Un venerdì di mobilitazioni colpirà i trasporti pubblici locali venerdì 7 novembre in diverse città e autostrade del Nord. Gli scioperi interesseranno Milano, Monza, Palermo, Messina e Latina, oltre a proteste nel settore autostradale e negli appalti ferroviari nel Lazio. L’impatto sui pendolari sarà dunque significativo. Sciopero a Milano per i mezzi. Lo sciopero colpirà duramente Milano, con il sindacato Al Cobas che ha proclamato uno stop di 24 ore che metterà a rischio l’intera rete del trasporto pubblico cittadino: bus, metro, tram e i servizi connessi. Come riportato dall’azienda sul suo sito ufficiale, il servizio “potrebbe non essere garantito” in due finestre orarie specifiche; dalle 8. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sciopero 7 novembre, stop a treni e trasporti pubblici: le città coinvolte

