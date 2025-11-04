Scioperi novembre caldo | dai medici ai trasporti le proteste verso la mobilitazione generale del 28

(Adnkronos) – Si preannuncia un altro mese caldo sul fronte scioperi, quello di novembre, che sarà segnato dallo sciopero generale contro la manovra per l'intera giornata del 28 novembre e per tutte le categorie, pubbliche e private, indetto da Usb insieme a Cobas, Cub, Adl, Clap, Sgb, Sial. Ma prima di arrivare a quella data, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Almeno otto gli scioperi previsti per le prossime settimane, a partire da martedì 4 novembre - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo #sciopero generale il 28 novembre contro la #Manovra, Usb: "Torniamo a bloccare tutto" - X Vai su X

Scioperi, novembre caldo: dai medici ai trasporti, le proteste verso la mobilitazione generale del 28 - Tpl a rischio in diverse città il 7 novembre, a Roma mezzi fermi il 14 novembre per sciopero Atac ... Segnala adnkronos.com

Doppio sciopero in arrivo: il 5 novembre si fermano i medici, il 6 i farmacisti. Quali visite sono a rischio - La prima agitazione è indetta dal sindacato Snami, la seconda dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Si legge su today.it

Sciopero medici e farmacisti il 5 e 6 novembre, a rischio le visite in Italia: i motivi e chi si ferma - Mercoledì 5 novembre si fermeranno i medici di medicina generale per protestare contro il “ruolo unico”, che secondo lo Snami minaccia l’autonomia ... Segnala fanpage.it