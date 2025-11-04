Sciolta la prognosi della dottssa Mirto quando il coraggio diviene lezione di vita
Ci sono gesti che raccontano più di mille parole. Gesti che, in un attimo, rivelano l’essenza più profonda di una persona, il cuore di chi ha scelto di dedicare la propria vita agli altri. La storia della dott.ssa Angela Mirto, medico endocrinologo in servizio presso l’Asp di Vibo Valentia che ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Incidente di via Ecce Homo, sciolta la prognosi per il trentaduenne ferito gravemente ift.tt/5epoFEu - X Vai su X
Ha sporto denuncia ai poliziotti del commissariato Mecenate una madre di 35 anni aggredita da un gruppo di ragazzine lo scorso giovedì in piazza Ferrara, nel quartiere Corvetto di Milano. La donna, che ha riportato ferite e traumi per 30 giorni di prognosi, ha - facebook.com Vai su Facebook