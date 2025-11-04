Sciolta la prognosi della dottssa Mirto quando il coraggio diviene lezione di vita

Reggiotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono gesti che raccontano più di mille parole. Gesti che, in un attimo, rivelano l’essenza più profonda di una persona, il cuore di chi ha scelto di dedicare la propria vita agli altri. La storia della dott.ssa Angela Mirto, medico endocrinologo in servizio presso l’Asp di Vibo Valentia che ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Sciolta Prognosi Dottssa Mirto