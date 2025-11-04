Sciascia e Tobino a dialogo due giorni di studio a Racalmuto

Un convegno che ha illuminato, "a futura memoria" due figure centrali della letteratura e della cultura italiana, Leonardo Sciascia e Mario Tobino, medico psichiatra viareggino, poeta e scrittore, antifascista e partigiano: «Sciascia-Tobino: la letteratura tra impegno sociale e cura», organizzato a Racalmuto dalla Fondazione Sciascia in collaborazione con Casa Sciascia e con l'Amsi (Associazione.

