Sci Alpinismo 18 azzurri convocati per il raduno di Cervinia-Valtournenche dal 4 all’8 novembre

La Nazionale italiana di sci alpinismo torna ad allenarsi sulle nevi valdostane. Diciotto atleti convocati dal direttore tecnico Fabio Meraldi per il raduno di Cervinia-Valtournenche. Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di sci alpinismo, che torna ad allenarsi sulle nevi di Cervinia-Valtournenche (Aosta) dal 4 all'8 novembre 2025.