Schierati i missili russi Buk-M2E | il Venezuela prepara lo scudo anti-Usa

Il recente dispiegamento dei sistemi missilistici terra-aria Buk-M2E da parte delle Forze Armate Bolivariane segna un passo importante nella modernizzazione della difesa aerea venezuelana. Fonti ufficiali del Ministero della Difesa confermano che questi sistemi sono stati pienamente integrati nella rete nazionale di sorveglianza e risposta, con l’obiettivo di proteggere lo spazio sovrano e le infrastrutture strategiche del Paese. L’acquisizione del Buk-M2E, fornito dalla Russia nell’ambito della cooperazione tecnico-militare bilaterale, si inserisce in un quadro regionale caratterizzato da crescente competizione strategica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Schierati i missili russi Buk-M2E: il Venezuela prepara lo scudo anti-Usa

Leggi anche questi approfondimenti

Il Pentagono ha «dato luce verde alla Casa Bianca per fornire all’Ucraina i missili a lungo raggio Tomahawk» - facebook.com Vai su Facebook

I missili russi sono migliorati: Iskander-M e Kinzhal sfuggono ai Patriot. Kiev nei guai - I missili russi sono stati aggiornati e da settembre forano le difese ucraine, e i sistemi super tecnologici Occidentali forniti a Kiev come i Patriot, e con grande facilità. quotidiano.net scrive

Il Burevestnik russo e gli altri missili più potenti al mondo: quanto costano e quali ha l’Europa nei suoi arsenali (Italia compresa) - Il test russo del missile nucleare a propulsione autonoma riaccende la corsa globale agli armamenti strategici. Scrive milanofinanza.it

Guerra, l'Ucraina distrugge il sistema di difesa aerea russo Buk. «Vale oltre 45 milioni di dollari» - Le forze ucraine hanno individuato e distrutto con successo un sistema missilistico antiaereo russo Buk- Da msn.com