Schianto micidiale in Italia autostrada paralizzata | c’è una vittima Code per chilometri

Un grave incidente stradale ha sconvolto la circolazione lungo la autostrada A8 Milano-Varese nella mattinata di martedì 4 novembre. Un impatto violento tra un'auto e una moto, avvenuto poco prima delle ore 7 nei pressi del bivio con la A36 Pedemontana e Legnano, in direzione Milano, ha causato la perdita di una vita. La vittima è una donna di 45 anni, mentre una seconda persona coinvolta non risulta in pericolo di vita.

