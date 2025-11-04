Nel fine settimana la Polizia Locale di Formigine è intervenuta al parco di Villa Emma, a seguito di una segnalazione telefonica riferita a urla e schiamazzi provenienti da un gruppo numeroso di giovani. All’arrivo della pattuglia, i ragazzi si sono dati alla fuga, lasciando sul posto numerosi effetti personali, tra cui giacche, e borsette, oltre a diverse bottiglie vuote di superalcolici e birra e una confezione di sigarette. Si trattava di una ventina di minorenni, tra i 15 e i 16 anni, i cui genitori sono stati contattati e invitati a recarsi sul posto per recuperare i figli, dopo essere stati informati del tentativo dei ragazzi di sottrarsi all’identificazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schiamazzi e caos a Villa Emma, identificati venti minorenni