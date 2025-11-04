Schena è vicecampione di classe nel CIVM
Era sceso in campo da seconda forza nella generale del Campionato Italiano Velocità Montagna nord ma la recente Cronoscalata Alghero - Scala Piccada, finale nazionale per la massima serie tricolore riservata alle salite, non ha sorriso al completo ad un Damiano Schena protagonista di alto livello. 🔗 Leggi su Veronasera.it
