Schena è vicecampione di classe nel CIVM

Veronasera.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era sceso in campo da seconda forza nella generale del Campionato Italiano Velocità Montagna nord ma la recente Cronoscalata Alghero - Scala Piccada, finale nazionale per la massima serie tricolore riservata alle salite, non ha sorriso al completo ad un Damiano Schena protagonista di alto livello. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

schena 232 vicecampione classeSchena vicecampione: la rimonta finale in Sardegna - Un finale di stagione al cardiopalma e un titolo sfiorato per un soffio: il pilota veronese Damiano Schena, &#232; vicecampione ... Segnala veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Schena 232 Vicecampione Classe