Scatta l’emergenza alle cascate Esercitazione del Soccorso alpino

Due distinte esercitazioni si sono svolte nei giorni scorsi nell’Alto Varesotto per testare la capacità di risposta di operatori e volontari in caso di eventi emergenziali o situazioni di soccorso persona. Nel Comune di Castelveccana si è svolto l’ultimo appuntamento formativo dell’anno per la squadra forra regionale del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, che riunisce tecnici provenienti da tutte le cinque delegazioni lombarde. Lo scenario è stato ambientato alla Cascata della Froda: presenti due istruttori regionali e dodici tecnici. È stato simulato il soccorso ad un canyonista infortunato nella parte intermedia del torrente, con stabilizzazione, imbarellamento e trasporto fino alla conclusione del canyon. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

