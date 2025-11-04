Scandalo appalti truccati in Sicilia | Cuffaro e Romano tra i 18 indagati chiesti i domiciliari
Gli arresti domiciliari per l'ex Presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, il deputato di Noi moderati Saverio Romano e altre 16 persone sono stati chiesti dalla Procura di Palermo. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. I carabinieri del Ros hanno notificato a tutti l'invito a comparire davanti al gip per l'interrogatorio preventivo. Dopo l'interrogatorio il gip di Palermo deciderà se accogliere la richiesta degli arresti domiciliari. E chiedere eventualmente al Parlamento l'autorizzazione a procedere per Romano. Cuffaro e Romano sono coinvolti in un'inchiesta della Procura, guidata da Maurizio de Lucia, su appalti pilotati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Results for " ALFREDO MARCOZZI - APPALTI PUBBLICI E PRIVATI S.R.L., IN LIQUIDAZIONE - X Vai su X
Il Fatto Quotidiano. . UNA MONTAGNA DI SOLDI Sprechi, affari e scandali dietro le Olimpiadi Milano Cortina 2026 I cosiddetti “Giochi a costo zero”: appalti pilotati, opere incompiute e colate di cemento sulle Dolomiti: il conto lo pagano i cittadini. Giuseppe Pi - facebook.com Vai su Facebook
Appalti truccati in Sicilia, chiesti gli arresti domiciliari per l’ex presidente Cuffaro e altri 17 indagati - Le accuse, a vario titolo: associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione Nell’indagine anche il parlamentare Saverio Romano (Noi Moderati). Lo riporta quotidiano.net
Salvatore Cuffaro, appalti truccati: chiesti gli arresti domiciliari per l'ex governatore della Sicilia - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano ... msn.com scrive
Appalti truccati e corruzione, chiesto l’arresto per Cuffaro e Romano - Un nuovo scandalo giudiziario si è abbattuto sul leader della Dc, Totò Cuffaro, per cui la Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta per associazione a delinque ... Riporta vivienna.it