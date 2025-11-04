Scalo Bruxelles chiuso | avvistato drone

21.20 L'avvistamento di un drone ha costretto l'aeroporto di Bruxelles a sospendere arrivi e partenze. Poco prima delle il drone è stato avvistato sopra l'area dell'aeroporto, ha dichiarato Kurt Verwilligen, portavoce della società di controllori di volo Skeyes che ha spiegato: "Per motivi di sicurezza, tutto il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso". Secondo Het Laatste Nieuws, molti aerei diretti a Zaventem sono stati dirottati in particolare all'aeroporto di Liegi. L'ultimo aereo è atterrato alle 20. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it