Scala una montagna con la figlia per il suo compleanno in cima viene colpito da un infarto e cade | morto papà 63enne

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 63 anni è morto colpito da un infarto dopo aver scalato una montagna in Sri Lanka per il compleanno della figlia. L'uomo, stroncato dal malore, sarebbe precipitato dalla vetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

scala montagna figlia suoScala una montagna con la figlia per il suo compleanno, in cima viene colpito da un infarto e cade: morto papà 63enne - Un uomo di 63 anni è morto colpito da un infarto dopo aver scalato una montagna in Sri Lanka per il compleanno della figlia ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Scala Montagna Figlia Suo