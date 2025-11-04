Scala una montagna con la figlia per il suo compleanno in cima viene colpito da un infarto e cade | morto papà 63enne
Un uomo di 63 anni è morto colpito da un infarto dopo aver scalato una montagna in Sri Lanka per il compleanno della figlia. L'uomo, stroncato dal malore, sarebbe precipitato dalla vetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
