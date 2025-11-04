Si è chiusa la prima delle tre giornate dedicate al secondo turno della World Cup 2025. Il meccanismo è lo stesso del primo turno e che ci accompagnerà fino alla finale: due giorni con partite a cadenza classica (90’+30? a mossa a giocatore fino alla 40a mossa, poi 30’+30? a mossa ulteriori per finire). In casa Italia ogni singolo occhio punta su una scacchiera, quella di Lorenzo Lodici e Hans Moke Niemann. Ed è una partita, quella del numero 1 d’Italia, davvero gagliarda per buona misura, tant’è che l’americano in più di un’occasione si mostra perplesso. Non manca il coraggio a Lodici: intanto gioca l’Italiana, ormai tornata di moda negli ultimi lustri a tutti i livelli, e poi, su 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: Lodici-Niemann, patta la prima nel 2° turno di World Cup. Esordio per Gukesh