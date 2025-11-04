Sbanda con lo scuolabus pieno di studenti arrivano i carabinieri ed è choc | la scoperta sull’autista

Momenti di forte tensione e paura ieri pomeriggio, 3 novembre, a Sant’Ilario, frazione di Rovereto, dove un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia è stato evitato solo grazie alla prontezza di alcuni cittadini. Un autista di Trentino Trasporti è stato infatti fermato dai carabinieri mentre era alla guida di uno scuolabus in evidente stato di ebbrezza, con a bordo numerosi studenti. La notizia è stata riportata da “L’Adige” e ha immediatamente suscitato sgomento nella comunità locale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava effettuando il consueto giro pomeridiano per accompagnare gli alunni a casa quando alcuni automobilisti e passanti hanno notato che il mezzo procedeva in modo incerto, con manovre irregolari e una velocità altalenante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it