Nell’ inchiesta della procura di Palermo su un presunto sistema di appalti pilotati nella sanità siciliana, non c’è solo il nome dell’ex governatore Totò Cuffaro. L’applicazione della misura cautelare è stata chiesta anche per altre 17 persone: tra loro ci sono politici e numerosi dirigenti sanitari accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. Tra questi figura un politico di lungo corso come Saverio Romano, che con Cuffaro condivide la lunga militanza nello scudo crociato da discepoli dell’ex ministro agrigentino Calogero Mannino. Saverio Romano – Attualmente Romano è deputato di Noi moderati, partito del quale è coordinatore dal 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Saverio Romano e gli altri: chi sono tutti gli indagati nell’inchiesta per i presunti appalti truccati nella sanità in Sicilia