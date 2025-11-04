Saverio Romano e gli altri | chi sono tutti gli indagati nell’inchiesta per i presunti appalti truccati nella sanità in Sicilia

Nellinchiesta della procura di Palermo su un presunto sistema di appalti pilotati nella sanità siciliana, non c’è solo il nome dell’ex governatore Totò Cuffaro. L’applicazione della misura cautelare è stata chiesta anche per altre 17 persone: tra loro ci sono politici e numerosi dirigenti sanitari accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. Tra questi figura un politico di lungo corso come Saverio Romano, che con Cuffaro condivide la lunga militanza nello scudo crociato da discepoli dell’ex ministro agrigentino Calogero Mannino. Saverio Romano – Attualmente Romano è deputato di Noi moderati, partito del quale è coordinatore dal 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

