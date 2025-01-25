Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
"Maduro ha i giorni contati". Donald minaccia, poi frena ilgiornale.it
Juventus Next Gen, Brambilla resta ottimista: «C’è mancato soltanto il gol, che avremmo meritato. Dobbiamo ... juventusnews24.com
I fondi per la biblioteca Passionei fanno riscaldare l’opposizione ilrestodelcarlino.it
Commento al Vangelo di oggi 4 novembre 2025: Lc 14,15-24 lalucedimaria.it
Dispersi sull’Himalaya per maltempo. C’è il maestro di sci milanese Caputo. Le ricerche e la speranza di ... ilgiorno.it
Dalla gloria medievale al cantiere mortale: la lunga caduta della Torre dei Conti thesocialpost.it
Chiara Petrolini, psichiatri: “Non ha disturbo, ambivalenza è suo elemento”
“Chiara Petrolini non ha un disturbo psichiatrico chiaramente documentabile all’interno del manuale... ► lapresse.it
"Uccise Aurora": 17 anni al fidanzato
Diciassette anni, invece dei 20 e 8 mesi chiesti dall'accusa. È la condanna inflitta all'ex fidanza... ► ilgiornale.it
È morto l’operaio rimasto sotto le macerie della Torre dei Conti
È morto poco dopo la mezzanotte all’ospedale Umberto I Octay Stroici, l’operaio 66enne rimasto int... ► linkiesta.it
Non ce l’ha fatta l’operaio rimasto sotto le macerie della Torre dei Conti: è morto in ospedale
Non ce l’ha fatta Octay Stroici, l’operaio rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di ... ► ilfattoquotidiano.it
Spazio all’innovazione. Startup, imprese e ricerca: così la fiera diventa un laboratorio
di Marco Prinicipini Startup, ricerca e imprese si incontrano a Ecomondo 2025 per presentare propo... ► quotidiano.net
Quelle tre domande nascoste nel referendum
Quando, la primavera prossima, voteremo al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia ... ► ilgiornale.it
Morto sul lavoro a 31 anni: era padre di due figli piccoli
Originario di Parbatsar, nel Rajasthan indiano, Prakash Anchara da tempo viveva e lavorava nel Bre... ► bresciatoday.it
Torre dei conti, morto l'operaio estratto dalle macerie dopo 10 ore
Octav Stroici, 66 anni, operaio romeno emigrato in Italia con la famiglia, non ce l'ha fatta. È mor... ► liberoquotidiano.it
Elezioni New York, oggi si vota per eleggere il nuovo sindaco
(Adnkronos) – New York al voto oggi, martedì 4 novembre, per eleggere il nuovo sindaco. La sfida è t... ► periodicodaily.com
Le sottraggono 15mila euro dal conto, condannato uomo per frode
Riesce attraverso una frode ad accedere ai dati personali di un conto corrente, prelevando poi 15m... ► salernotoday.it
Pezzaze: degustazione in miniera
Domenica 23 novembre la Miniera Marzoli apre le sue porte per visite guidate nei suoi percorsi so... ► bresciatoday.it
Case vacanza a Genova, ecco come è esploso il mercato. E il settore resta in crescita | Grafici interattivi
Lo sviluppo del fenomeno ha avuto tre fasi, con una accelerazione nel periodo post Covid. In città ... ► ilsecoloxix.it
Brescia: Luca Enoch e Stefano Vietti presentano "Senzanima. Fame"
Dopo "Guerra", Sergio Bonelli Editore celebra il successo della serie Senzanima, il celebre spin-o... ► bresciatoday.it
Farmacia dei servizi, bilancio ok:: "Percorso innovativo e attenzione"
La Farmacia dei Servizi continua a suscitare grande interesse anche nella provincia di Ascoli, dove... ► ilrestodelcarlino.it
Rave illegale, oltre 2800 identificati. Nove arresti per resistenza e lesioni. Agenti feriti, scontro anche politico
Una decina di poliziotti feriti dopo una serata difficile di scontri e disordini, che si è chiusa c... ► ilrestodelcarlino.it
Il momento della svolta verde. Economia circolare, Rimini al centro: "Qui tracciamo la rotta per il futuro"
di Marco Principini Da oggi e fino a venerdì alla Fiera di Rimini c’è Ecomondo. L’expo, organizzat... ► quotidiano.net
4 criptovalute economiche sotto 0,10 $ da comprare questa settimana
In un mercato in consolidamento, quattro meme coin economiche — Shiba Inu, Pump.fun, Pepe e Bitcoin ... ► periodicodaily.com
Brescia proibita: alla scoperta della storia osè della città
Nel cuore del quartiere del Carmine, dove un tempo si accendevano le luci della vita notturna bres... ► bresciatoday.it
Picchiato una settimana fa muore in ospedale: era stato aggredito il 26 ottobre a Ventimiglia
Giuliano Roberto Mascheroni, è morto per un'emorragia cerebrale conseguente alle lesioni riportate, ... ► ilsecoloxix.it
Dalla California a New York, oggi in Usa il test elettorale dopo il primo anno di Trump
(Adnkronos) – Esattamente un anno dopo la vittoria che ha riportato Donald Trump alla Casa Bianca e ... ► periodicodaily.com
Spunta il tank Tigon MCV 105: come funziona il nuovo carro armato
La Corea del Sud ha svelato un nuova variante del suo veicolo blindato in occasione della Seoul Int... ► ilgiornale.it
Morto sotto le macerie della Torre dei Conti: chi era Octav, l’operaio rimasto sepolto per undici ore
C’è un tratto di strada, tra i Fori Imperiali e il Colosseo, che ieri si è trasformato in una scena... ► thesocialpost.it
Amiu, un piano d’emergenza per le feste: “Mancano aree di stoccaggio dei rifiuti”
Al vaglio della società misure per la raccolta nel periodo natalizio. rinnovato il bando per portar... ► ilsecoloxix.it
In Castello tornano le luci di Mysteria
Dal 6 al 10 novembre 2025 il Castello di Brescia tornerà a trasformarsi in un regno di luce, immag... ► bresciatoday.it
Rezzato: presentazione del libro: "scarfòj", poesie dialettali di Armando Azzini
Armando Azzini, bibliotecario di lungo corso, presenta la sua prima raccolta di poesie. L'incontro... ► bresciatoday.it
Su Football Manager 2026 ci sono baby bomber che segnano come Haaland
La nuova partita su Football Manager 26 è ormai è entrata nel vivo e nella vostra costruzione della... ► screenworld.it
Giornata delle Forze armate. In mostra storiche uniformi delle missioni di pace
L’impegno e il sacrificio dell’Arma negli scenari internazionali, dal dopoguerra fino ai giorni nos... ► ilrestodelcarlino.it
Brescia noir: un tour nella cronaca nera e storia inquietante della città
Brescia, città di piazze eleganti e chiese affrescate, nasconde però un volto oscuro, fatto di con... ► bresciatoday.it
Crollo alla Torre dei Conti, muore l’operaio rimasto intrappolato sotto le macerie: Roma sotto shock
Dopo undici ore di angoscia, Octay Stroici è salvo. L’operaio romeno di 66 anni, rimasto intrappola... ► thesocialpost.it
"Troppo il consumo di suolo"
Ispra ha di recente pubblicato un rapporto poco lusinghiero sul consumo di suolo nel territorio. Rap... ► ilrestodelcarlino.it
Cassano: “Questa Inter fa paura. Chivu quando parla…”
L’Inter di Cristian Chivu continua a convincere. Il successo dei nerazzurri a Verona non è passato ... ► ilnerazzurro.it
Piangipane assediata. Vandali scatenati, paura tra i residenti: "Si sentono intoccabili"
"Le signore che passeggiavano con cani e bambini, ora non passano più di qui perché non hanno più i... ► ilrestodelcarlino.it
Centro culturale Auser, tante attività dal biliardino alle ‘cantarelle’
A Gatteo Mare il centro culturale Auser Giulio Cesare che ha sede in via Firenze 4, organizza fino ... ► ilrestodelcarlino.it
Il Civico Giusto fa tappa a Genova: “Ecco gli uomini che hanno saputo lottare nei giorni della Shoa” | Foto
Una formella di bronzo con Qr Code all’ingresso della Curia per ricordare con un video storico il c... ► ilsecoloxix.it
Casa Riformista: "Al lavoro per una civica"
Una nuova area centrista e di sinistra in vista delle elezioni comunali della primavera 2026. È il ... ► ilrestodelcarlino.it
Meteo, sull'Italia torna a far capolino il sole fino a venerdì. Le temperature in Calabria e Sicilia
La prima settimana di novembre si apre all’insegna della stabilità atmosferica su gran parte d’Itali... ► gazzettadelsud.it
Caro Gates, la smetta di blaterare sul clima. Ne dice una giusta come l’orologio rotto
Nella sua lettera, oltre a scrivere cose già note da 25 anni, compie diversi errori su energia e me... ► laverita.info
Corsa clandestina di cavalli nel Catanese, fantini denunciati
AGI - Due fantini del Messinese, di 50 e 37 anni, sono stati denunciati dalla Squadra a cavallo del... ► agi.it
Accordo Federalberghi scuole per la formazione dei giovani: "Vogliamo che restino in Sicilia"
Un incontro di visioni, esperienze e responsabilità condivise ha sancito ieri (lunedì 3 novembre) ... ► palermotoday.it
Pienone per Bersani a Genova: “Salis? Una risorsa, non roviniamocela”
Pierluigi Bersani a Genova per la presentazione del suo libro "Chiedimi chi erano i Beatles", tutto... ► ilsecoloxix.it
Stelle, pianeti e viaggi verso Marte: lo spazio protagonista nello speciale di Fast News Platform con Giuseppe Fiamingo
Un viaggio affascinante tra stelle, pianeti, ambiente e curiosità sul futuro dell’esplorazione spaz... ► laprimapagina.it
Giovane finisce sotto il treno. Rischia l’amputazione: "Urlava, soccorsi lenti"
Un grave incidente si è verificato nella tarda serata di domenica alla stazione ferroviaria di Rave... ► ilrestodelcarlino.it
Ex Bugatti, viaggio nello stabilimento devastato. Cumuli di rifiuti, vetri rotti e fiale di metadone
Difficile capire come abbiano trascorso oltre due notti in condizioni così ‘estreme’: escrementi su... ► ilrestodelcarlino.it
Thomasin McKenzie e Ansel Elgort star del film sull'amicizia tra Audrey Hepburn e Givenchy
Le due giovani star del cinema saranno i protagonisti di Dinner with Audrey, ispirato alla vera stor... ► movieplayer.it
Chi è la talpa del Garante Privacy che ha dato a Report mail e chat riservate?
Chi è la talpa del Garante della Privacy? Dopo la puntata di Report i quattro componenti dell’Auth... ► open.online
Gianni Vio, lo specialista delle palle inattive: “Per ogni partita basta preparare un solo schema”
Gianni Vio, specialista nella preparazione dei calci piazzati, racconta a Fanpage.it racconta come ... ► fanpage.it
Dalla gloria medievale al cantiere mortale: la lunga caduta della Torre dei Conti
Il nome della Torre dei Conti è tornato drammaticamente al centro dell’attenzione: parte della stru... ► thesocialpost.it
Genova commemora il rastrellamento degli ebrei genovesi. Il rabbino: “A Gaza una terribile tragedia, non un genocidio”
La commemorazione era organizzata nella sinagoga di via Bertora dalla comunità di Sant’Egidio. Pres... ► ilsecoloxix.it
Calciomercato Inter, Akanji può star tranquillo, si lavora già al riscatto: le cifre
Calciomercato Inter. Una delle note più positive di questo inizio stagione è certamente Manuel Akan... ► ilnerazzurro.it
Trump contro Mamdani sindaco: se vince, taglio i fondi a New York
Donald Trump lancia l'ultimo affondo contro Zohran Mamdani a poche ore dalle elezioni per il sindac... ► ilgiornale.it
In ufficio, per una cena o una cerimonia autunnale, il rosa antico si afferma come protagonista di stagione. Insieme a tocchi di grigio, bianco, verde e azzurro
AAA cercasi palette cromatica capace di risollevare l’umore (e il guardaroba). Molto spesso, infatt... ► iodonna.it
Gli stranieri sono il 10% eppure sei rapine su dieci le commettono loro
I dati del Viminale confermano che gli immigrati in proporzione delinquono di più. Soprattutto nel ... ► laverita.info
"Ora la proprietà favorisca trattative di vendita dell’area"
Sul presente e futuro della Bugatti è intervenuto anche l’europarlamentare Stefano Bonaccini, origi... ► ilrestodelcarlino.it
Criminalità, l’indagine. Ottanta reati al giorno. Oltre 14mila denunce per furti e rapine
Modena occupa il diciassettesimo posto su centosei province italiane nell’Indice della Criminalità ... ► ilrestodelcarlino.it
Boom di minori non accompagnati. Il Comune: "Mancano 2 milioni"
Aumentano i minori stranieri non accompagnati che arrivano a Monza e, allo stesso tempo, si riducon... ► ilgiorno.it
(Aidem) Rendicontazione Sociale entro il 31 dicembre 2025: istruzioni operative dopo la Nota Ministeriale del 29/10/2025 (Corso accreditato MIM)
Corso online accreditato MIM (15 ore) in modalità asincrona, con indicazioni pratiche per la redazi... ► orizzontescuola.it
In primo piano anche la formazione
Ecomondo 2025 rafforza il legame tra innovazione e formazione. Tra gli appuntamenti in programma ne... ► quotidiano.net
Svolta professionale come influencer, il marito rifiuta la gestione condivisa dei figli e chiede la separazione: «Non è un lavoro vero»
Una trentenne della provincia di Treviso si è vista rifiutare l'aiuto del marito nell'accudire i fig... ► vanityfair.it
Sarajevo e la guerra che ritorna: così Gaza sta riaprendo le ferite in Bosnia
Nella capitale bosniaca, le immagini della Striscia ricordano l’orrore dell’assedio. Trent’anni dopo... ► wired.it
Ascolti tv ieri sera, lunedì 3 novembre 2025, dal Grande Fratello all'ultima puntata di Blanca al GialappaShow: i dati Auditel della prima serata
Simona Ventura è tornata in diretta tv su canale 5 con il Grande Fratello, su Rai 1 è andata in on... ► ilgiornaleditalia.it
"Un fondo di garanzia per gli affitti commerciali"
di Tiziana Petrelli Dopo l’inchiesta del Carlino sulle serrande abbassate, il sindaco Luca Serfili... ► ilrestodelcarlino.it
Inter, Sorrentino: “Primo gol contro il Verona? La squadra di Chivu senza Calhanoglu è un’altra cosa, una palla così la mette solo un campione”
L’Inter di Cristian Chivu ha conquistato i tre punti al Bentegodi battendo 2-1 l’Hellas Verona al 9... ► ilprimatonazionale.i