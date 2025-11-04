Sassuolo beffato nel recupero Il Genoa reagisce e ora De Rossi

4 nov 2025

Sassuolo 1 Genoa 2 SASSUOLO (4-3-3): Muric 5.5; Walukiewicz 5.5, Idzes 6, Muharemovic 5.5, Doig 5.5 (32‘st Coulibaly 6); Thorstvedt 6.5, Matic 6, Koné 6.5 (19‘st Vranckx 5.5); Berardi 6.5 (32‘st Cheddira 5.5), Pinamonti 5.5 (40‘st Moro sv), Laurienté 5.5 (19‘st Fadera 5.5). Allenatore: Grosso 5.5. GENOA (3-5-2): Leali 6.5; Marcandalli 6 (23‘st Ellertsson 6), Ostigard 6.5, Vasquez 6; Norton-Cuffy 7, Malinovskyi 6.5 (13‘st Masini 6), Frendrup 6, Thorsby 6.5 (39‘st Grønbæk sv), Martin 6.5; Vitinha 6 (13‘st Messias 6), Colombo 5 (23‘st Ekuban 5.5). Allenatore: Murgita 6.5. Arbitro: Feliciani di Teramo 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

