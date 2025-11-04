Sassuolo beffato nel recupero Il Genoa reagisce e ora De Rossi
Sassuolo 1 Genoa 2 SASSUOLO (4-3-3): Muric 5.5; Walukiewicz 5.5, Idzes 6, Muharemovic 5.5, Doig 5.5 (32‘st Coulibaly 6); Thorstvedt 6.5, Matic 6, Koné 6.5 (19‘st Vranckx 5.5); Berardi 6.5 (32‘st Cheddira 5.5), Pinamonti 5.5 (40‘st Moro sv), Laurienté 5.5 (19‘st Fadera 5.5). Allenatore: Grosso 5.5. GENOA (3-5-2): Leali 6.5; Marcandalli 6 (23‘st Ellertsson 6), Ostigard 6.5, Vasquez 6; Norton-Cuffy 7, Malinovskyi 6.5 (13‘st Masini 6), Frendrup 6, Thorsby 6.5 (39‘st Grønbæk sv), Martin 6.5; Vitinha 6 (13‘st Messias 6), Colombo 5 (23‘st Ekuban 5.5). Allenatore: Murgita 6.5. Arbitro: Feliciani di Teramo 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Giornata storta per la squadra di Fabio #Pisacane, la quale perde per 1-2 contro il #Sassuolo di Fabio #Grosso! Le pagelle dei giocatori del #Cagliari dopo la sfida dell'Unipol Domus valida per la 9a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 CHI E' ST - facebook.com Vai su Facebook
Serie A. Sassuolo beffato nel finale, il Genoa passa al Mapei Stadium - Non basta Berardi, il Sassuolo esce sconfitto dalla sfida interna con il Genoa, che trova il primo successo in campionato. Lo riporta rainews.it
Ostigard sblocca il Genoa! Sassuolo sconfitto al 93': Berardi non basta - Il Grifone, guidato da Criscito, centra la prima vittoria stagione sbancando il Mapei Stadium all'ultimo minuto di recupero ... Lo riporta tuttosport.com
Pagina 2 | Colpo Genoa in casa del Sassuolo: Berardi risponde a Malinovskyi, decide Ostigard - Al Mapei è andato in scena il penultimo match della 10ª giornata di Serie A: Criscito e Murgita debuttano con una vittoria pesantissima, in attesa del nuovo allenatore ... Segnala corrieredellosport.it